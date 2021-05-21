В Греции второй день борются с крупным лесным пожаром к западу от Афин

Греческие пожарные второй день борются с большим лесным пожаром в районе Коринфа к западу от Афин, при этом за ночь из-за стихии были эвакуированы еще больше поселений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Глава гражданской защиты Никос Хардалиас заявил в пятницу, что сгорело более 4000 гектаров, в основном леса в гористой местности.

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Были разрушены также десятки домов, в основном дома для отдыха или небольшие жилые дома за пределами сел.

Пожар, вспыхнувший поздно вечером в среду недалеко от села Схинос, рос в связи с ураганными ветрами. Едкий дым от пожара из-за сильных ветров распространился примерно в 70 километрах.

В качестве меры предосторожности ночью были эвакуированы еще три населенных пункта и один монастырь - в дополнение к эвакуированным ранее.

В пятницу утром более 300 пожарных, наземные команды, военнослужащие и добровольцы боролись с огнем, а также 21 самолет и вертолет сбрасывает воду.

По словам Хардалиаса, несмотря на "исключительно тяжелые обстоятельства", удалось не допустить, чтобы пламя достигло заповедной зоны к югу от основного очага пожара и распространилось дальше на восток в сторону города Мегара.

Огонь уничтожил линии электропередачи, вызвав отключения электричества, и достиг соседнего побережья.

Лесные пожары - обычное явление в жаркое и сухое лето в Греции, но этот пожар начался задолго до летней жары. На прошлой неделе в стране была не по сезону жаркая погода.

В 2018 году в результате пожара восточнее Афин погибли более 100 человек.