В Греції спалахнули лісові пожежі, евакуйовано шість населених пунктів

Влада Коринфського регіону на півдні Греції евакуювала людей з шести сіл в безпечні місця через масштабні лісові пожежі, які гасять за допомогою безлічі вантажівок і 21 засобу авіації.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Пожежі виникли в середу ввечері на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес, приблизно за 90 км від столиці Афін. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомлялося.

Також немає офіційних даних про пошкодження будинків, більшість з яких є будинками відпочинку і в цей час не заселені.

Влада наказала евакуювати шість сіл і два монастирі в горах Геранея в якості запобіжного заходу, повідомив представник пожежної команди.

"Близько 300 осіб були евакуйовані", - сказав агентству офіційний представник поліції Теодорос Хронопулос.

Понад 180 пожежників боролися з пожежею за підтримки 62 пожежних машин, 17 літаків і трьох вертольотів, повідомила пожежна команда в Twitter.