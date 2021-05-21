Суд у справі МН17 на початку слухань по суті розгляне три питання

Суд у справі про збитий МН17 в ході слухання справи по суті, яке почнеться 7 червня, обговорить три питання: чи був МН17 збитий ракетою "Бук", чи був "Бук" запущений з поля неподалік від Первомайського та чи були до цього причетні обвинувачені, троє росіян і один українець: Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Про це в п'ятницю в ході досудового слухання оголосив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтрефакс-Україна".

"Суд буде обговорювати ці три питання і буде обговорювати велику кількість документів, які є в справі", - оголосив Стейнхаус.

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При цьому суддя підкреслив, що на ці питання відповіді не будуть дані, оскільки суд буде обговорювати результати розслідування, проведеного слідчою командою під керівництвом Спільної слідчої групи і прокурора.

"Судова оцінка буде дана тільки в день винесення вироку", - констатував Стейнхаус.

Обговорення справи пройде з 7 по 11 червня 2021 року. Слухання 7 червня буде присвячено процедурним питанням.

"8 червня, ми, швидше за все, зможемо обговорити перше і друге питання, а на третій день обговоримо третє питання. Ця частина - можлива роль обвинувачених - буде найбільш об'ємною. Тому п'ятниця, 11 червня, буде резервною", - поінформував він.

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Далі, відповідно до процедури, 17 і 18 червня слово візьме звинувачення і, можливо, захист Пулатова.

"Для родичів важливо знати, що ідентифікація загиблих відбудеться 8 червня, коли ми будемо обговорювати перше питання. На додаток, суд не буде обговорювати звіти розтину в деталях. Суд також не буде показувати зображень, де можна буде побачити загиблих, тим більше, що насправді таких зображень немає, за винятком однієї фотографії. Що буде доречним, так це обговорення сторонніх предметів, витягнутих з тіл загиблих. Деякі із зображень, які є в справі, будуть показані", - сказав Стейнхаус.

Літак Boeing - 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди)-Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули.

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