MH17: Нідерланди не будуть притягувати Україну до відповідальності за незакритий авіапростір

Згідно з незалежним розслідуванням, Україна не знала, що цивільна авіація була в небезпеці, коли в липні 2014 року над Донбасом був збитий рейс MH17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання NU.

Як заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, недостатньо доказів, щоб визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття повітряного простору.

Нижня палата парламенту Нідерландів наполягала на розслідуванні, оскільки хотіла отримати більше ясності щодо ролі, яку Україна відіграла у цій катастрофі. Серед іншого, депутати хотіли знати, чому повітряний простір над зоною конфлікту не був повністю закритий.

У звіті Фонду безпеки польотів зазначається, що "було виявлено недостатньо доказів, які б свідчили про те, що українська влада на той час, відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу для цивільної авіації за винятком тої частини авіапростору, яка вже була закрита", йдеться в листі Блока депутатам.

Крім того, схоже, що російські органи цивільної авіації, які відповідали за вже закритий повітряний простір, прилеглий до зони бойових дій на сході України, також не бачили загрози для цивільної авіації, зазначив міністр.

У парламенті Нідерландів попросили провести розслідування в жовтні 2019 року. Потім Нідерланди звернулись до Росії та України з проханням про співпрацю. "На практиці реалізація цієї співпраці зайняла більше часу, ніж передбачалося", - сказав Блок.

Як повідомлялося, слухання по суті у справі про збитий над Донбасом пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 призначили на 7 червня 2021 року.

Раніше судді відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.