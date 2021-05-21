Суд по делу МН17 в начале слушаний по существу рассмотрит три вопроса

Суд по делу о сбитом МН17 в ходе слушания дела по существу, которые начнутся 7 июня, обсудит три вопроса: был ли МН17 сбит ракетой "Бук", была ли ракета запущена с поля недалеко от Первомайского и были к этому причастны обвиняемые, трое россиян и один украинец: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Об этом в пятницу в ходе досудебного слушания объявил председательствующий судья Хендрик Стейнхаус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интрефакс-Украина".

"Суд будет обсуждать эти три вопроса и будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле", - заявил Стейнхаус.

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При этом судья подчеркнул, что на эти вопросы ответы не будут даны, поскольку суд будет обсуждать результаты расследования, проведенного следственной командой под руководством Совместной следственной группы и прокурора.

"Судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора", - констатировал Стейнхаус.

Обсуждение дела пройдет с 7 по 11 июня 2021 года. Слушания 7 июня будет посвящено процедурным вопросам.

"8 июня, мы, скорее всего, сможем обсудить первый и второй вопрос, а на третий день обсудим третий вопрос. Эта часть - возможная роль обвиняемых - будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной", - сообщил он.

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Далее, в соответствии с процедурой, 17 и 18 июня слово возьмет обвинение и, возможно, защита Пулатова.

"Для родственников важно знать, что идентификация погибших состоится 8 июня, когда мы будем обсуждать первый вопрос. В дополнение, суд не будет обсуждать отчеты вскрытия в деталях. Суд также не будет показывать изображений, где можно будет увидеть погибших, тем более, что на самом деле таких изображений нет, за исключением одной фотографии. Что будет уместным, так это обсуждение посторонних предметов, извлеченных из тел погибших. Некоторые из изображений, которые есть в деле, будут показаны", - сказал Стейнхаус.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) -Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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