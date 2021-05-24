У Литві почав діяти ковідний "паспорт можливостей"

У понеділок в Литві почав діяти "паспорт можливостей", який надасть більше свободи вакцинованим людям, а також тим, хто перехворів або пройшов тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Паспорт можливостей" після активації сайту gpasas.lt в ці вихідні вже скачало понад 100 тисяч осіб, повідомила в інтерв'ю LRT директор з управління послугами Центру реєстрів Діана Віліте. Вихідні для завантаження QR-коду були обрані свідомо, щоб в понеділок не була перевантажена система.

За її словами, в системі не зафіксовано ніяких проблем або збоїв.

"Ми не помітили збоїв в підключенні, ми свідомо обрали вихідні, щоб уникнути великого навантаження на систему. Ми також в курсі, що вікова група 35+ почне вакцинацію з понеділка. І все було зроблено так, щоб люди могли перевірити, чи все працює", - сказала Віліте.

"Паспорт можливостей" дозволить надавати послуги харчування в приміщенні, організовувати заходи в приміщенні зі збільшенням числа учасником до 500 осіб, а на відкритому повітрі - до 2 тисяч.

Ті, у кого був діагностований коронавірус, можуть отримати "паспорт можливостей", якщо з моменту постановки діагнозу хвороби пройшло менше ніж 180 днів і хвороба була підтверджена за допомогою ПЛР-тесту або тесту на антиген.

Люди, вакциновані від COVID-19, можуть отримати "паспорт" через тиждень після отримання другої дози вакцин Pfizer, Moderna або через чотири тижні після першої дози Johnson&Johnson і AstraZeneca.

"Паспорт можливостей" буде видаватися всім дітям до 16 років без додаткового тестування.