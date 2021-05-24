В Литве начал действовать ковидный "паспорт возможностей"

В понедельник в Литве начал действовать "паспорт возможностей", который предоставит больше свободы вакцинированным людям, а также тем, кто переболел или прошел тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Паспорт возможностей" после активации сайта gpasas.lt в эти выходные уже скачало более 100 000 человек, сообщила в интервью LRT директор по управлению услугами Центра реестров Диана Вилите. Выходные для загрузки QR-кода были выбраны сознательно, чтобы в понедельник не была перегружена система.

По ее словам, в системе не зафиксировано никаких проблем или сбоев.

"Мы не заметили сбоев в подключении, мы сознательно выбрали выходные, чтобы избежать большой нагрузки на систему. Мы также в курсе, что возрастная группа 35+ начнет вакцинацию с понедельника. И все было сделано так, чтобы люди могли проверить, все ли работает", - сказала Вилите.

"Паспорт возможностей" позволит предоставлять услуги питания в помещении, организовывать мероприятия в помещении с увеличением числа участником до 500 человек, а на открытом воздухе - до 2 тысяч.

Те, у кого был диагностирован коронавирус, могут получить "паспорт возможностей", если с момента постановки диагноза прошло менее 180 дней и болезнь была подтверждена с помощью ПЦР-теста или теста на антиген.

Люди, вакцинированные от COVID-19, могут получить "паспорт" через неделю после получения второй дозы вакцин Pfizer, Moderna или через четыре недели после первой дозы Johnson & Johnson и AstraZeneca.

"Паспорт возможностей" будет выдаваться всем детям до 16 лет без дополнительного тестирования.