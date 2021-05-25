В МЗС РФ звинуватили ЄС у "вакцинній війні" проти Росії

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що низка країн ЄС критикує російські вакцини від коронавірусу, тим самим розв'язуючи "вакцинні війни".

Про це вона заявила в ефірі радіостанції "Вести ФМ", передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Підтверджую все, про що ви говорите, тому що, як ви пам'ятаєте, країни ЄС, зокрема Франція, заявили про те, що нібито Росія і Китай ведуть якусь вакцинну дипломатію, але не в хорошому сенсі слова, а в не дуже хорошому", - сказала вона, коментуючи слова ведучого про те, що в Європі намагаються влаштувати "вакцинну війну в своїх інтересах".

"Якщо ці вакцинні війни ведуться, то проти нас. Це нескінченний потік брехні [щодо російських вакцин]" – додала представниця відомства.

Як підкреслила Захарова, влада деяких країн Європи "абсолютно штучно створює політичний ажіотаж" навколо гуманітарної теми.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Рада ЄС також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.