В МИД РФ обвинили ЕС в "вакцинной войне" против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд стран ЕС критикует российские вакцины от коронавируса, тем самым развязывая "вакцинные войны".

Об этом она заявила в эфире радиостанции "Вести ФМ", передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили, что якобы Россия и Китай ведут какую-то вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а в не очень хорошем", - сказала она, комментируя слова ведущего о том, что в Европе пытаются развязать "вакцинную войну в своих интересах".

"Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи (в отношении российских вакцин)", - добавила представительница ведомства.

Как подчеркнула Захарова, власти некоторых стран Европы "абсолютно искусственно создает политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы.

Напомним, Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается.