Прем'єр Словаччини відвідає Україну в п'ятницю

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер у п'ятницю прибуде в Київ з офіційним візитом.

Про це повідомила пресслужба апарату словацького уряду, пише "Європейська правда".

У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

Крім того, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем глава уряду Словаччини обговорить європейський порядок денний, економічне співробітництво, енергетику, а також прикордонне та регіональне співробітництво.

Хегер покладе вінок до Могили невідомого солдата та до Національного меморіалу жертв Голодомору.

Він також відвідає лікарню "Охматдит" у Києві та вручить її представникам символічний гуманітарний сертифікат.

В рамках візиту пем'єр-міністр Словаччини побачить презентацію словацького проєкту міського освітлення в Києві. Це великий інфраструктурний проєкт і одна з найбільших словацьких інвестицій в Києві.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідає Україну наприкінці поточного місяця.