Новий прем'єр Словаччини відвідає Україну за два тижні

Новий прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер наприкінці травня відвідає з офіційним візитом Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з Гегером у Братиславі.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем‘єр-міністром Словаччини Едуардом Гегером — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна та Словаччина залишаються надійними партнерами та друзями. Будемо раді вітати пана Прем’єр-міністра за два тижні в Україні", - написав Кулеба.

Pleased to meet with Slovak Prime Minister @eduardheger to discuss trade, investments, energy and infrastructure cooperation. Ukraine and Slovakia remain reliable partners and friends. Looking forward to welcoming Prime Minister in Ukraine in two weeks. pic.twitter.com/WIDwsTRu6d