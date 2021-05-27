Туреччина змусила союзників по НАТО пом’якшити позицію щодо Білорусі – ЗМІ

Туреччина примусила союзників НАТО представити більш м’яку офіційну реакцію на примусову посадку літака Ryanair в Білорусі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на двох дипломатів, знайомих з питанням, передає "Європейська правда".

У середу 30 союзників НАТО опублікували заяву з двох пунктів, в якій засуджують примусову посадку рейсу Ryanair для арешту журналіста Романа Протасевича, але не передбачають жодних каральних заходів, на яких наполягали країни Балтії та Польща.

Заява була також менш різкою, ніж публічні зауваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він назвав інцидент "обурливим" та "державним викраденням ".

Анкара наполягала на тому, що будь-яка згадка про підтримку більшої кількості санкцій проти Білорусі та заклики до звільнення політичних в'язнів залишилися поза текстом, заявили двоє дипломатів. Фраза, яка погрожує призупиненням співпраці НАТО з Білоруссю, також була видалена, додали вони.

Мотиви Туреччини поки незрозумілі.

Дипломати заявили, що Анкара, можливо, намагається зберегти зв'язки з Москвою, найближчим союзником Білорусі, та підтримувати економічні відносини з Білоруссю за допомогою авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня здійснює рейси до Мінська. Також може йтися про прагнення Туреччини прийняти російських туристів цього літа після пандемії COVID-19.

Міністерство закордонних справ Туреччини поки не прокоментувало цю інформацію.

Представник НАТО заявив: "Заява Північноатлантичної ради щодо Білорусі була узгоджена усіма 30 країнами-членами консенсусом. Ми не вдаємося до деталей дискусій у Північноатлантичній раді, які є конфіденційними".

Один з дипломатів заявив, що Столтенберг отримав згоду всіх союзників, включаючи Туреччину, щодо остаточного тексту, опублікованого на веб-сайті НАТО, щоб уникнути подальших публічних розбіжностей.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада засудила дії Білорусі щодо примусової посадки рейсу Ryanair, а також арешт Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.