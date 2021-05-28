У США оголосили переможця лотереї для вакцинованих - $1 млн за щеплення

В американському штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від коронавірусу, для просування кампанії імунізації населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Переможницею лотереї стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті - вона отримає $1 мільйон. Щоб претендувати на приз, жителям Огайо має бути не менше 18 років.

Бугенске, яка працює в General Electric, розповіла журналістам, що після виграшу не збирається кидати роботу і все ще планує здобути вчений ступінь з аерокосмічної техніки.

Щодо того, що вона буде робити з виграшем, Бугенске сказала, що хоче купити вживаний автомобіль і пожертвувати частину грошей на благодійність, але "напевно збирається інвестувати більшу частину".

Для дітей віком від 12 до 17 років розігрувалася стипендія для коледжу. Її виграв 14-річний Джозеф Костелло.

Губернатор штату Майк Девайн заявив, що лотерея допомогла збільшити рівень вакцинації в Огайо на 45%.