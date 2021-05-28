В США объявили победителя лотереи для вакцинированных - $1 млн за прививку

В американском штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, вакцинированных от коронавируса, для продвижения кампании иммунизации населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Победительницей лотереи стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати - она ​​получит $1 млн. Чтобы претендовать на приз, жителям Огайо должно быть не менее 18 лет.

Бугенске, которая работает в General Electric, рассказала журналистам, что после выигрыша не собирается бросать работу и все еще планирует получить ученую степень по аэрокосмической техники.

О том, что она будет делать с выигрышем, Бугенске сказала, что хочет купить подержанный автомобиль и пожертвовать часть денег на благотворительность, но "наверняка собирается инвестировать большую часть".

Для детей от 12 до 17 лет разыгрывалась стипендия для колледжа. Ее выиграл 14-летний Джозеф Костелло.

Губернатор штата Майк Девайн заявил, что лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в Огайо на 45%.