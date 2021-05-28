Румунія дозволила масові заходи без обмежень для вакцинованих

У Румунії організаторам концертів та вечірок більше не доведеться обмежувати кількість учасників з 1 червня, якщо вони зможуть довести, що всі учасники повністю щеплені від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з новими правилами, концерти та всі види виставок можна організовувати на відкритому повітрі за участі не більше 1000 людей, якщо учасники щеплені, вилікувалися від вірусу або мають негативний тест.

Однак максимальної межі на кількість відвідувачів не існує, якщо всі учасники можуть довести, що вони були повністю щеплені проти COVID-19 принаймні за 10 днів до події.

Подібні правила застосовуються до спортивних змагань та приватних заходів, таких як весілля, де обмеження відвідуваності скасовані для повністю щеплених груп.

Для заходів у приміщенні кількість учасників була збільшена до 70% місткості, без обмежень, якщо всі учасники повністю вакциновані. Подібні правила застосовуються до фітнес-залів, басейнів, спортивних змагань у приміщенні та критих майданчиків.

Застосування масок більше не буде обов'язковим в офісах, де є максимум п'ять осіб, які повністю вакциновані, додали представники влади.