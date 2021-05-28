Румыния позволила массовые мероприятия без ограничений для вакцинированных

В Румынии организаторам концертов и вечеринок больше не придется ограничивать количество участников с 1 июня, если они смогут доказать, что все участники полностью привиты от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно новым правилам, концерты и все виды выставок можно организовывать на открытом воздухе с участием не более 1000 человек, если участники привиты, вылечились от вируса или имеют отрицательный тест.

Однако максимального предела количества посетителей не существует, если все участники могут доказать, что они были полностью привиты против COVID-19 по крайней мере за 10 дней до события.

Подобные правила применяются к соревнованиям и частным мероприятиям, таким как свадьбы, где ограничения посещаемости отменены для полностью привитых групп.

Для мероприятий в помещении количество участников было увеличено до 70% вместимости, без ограничений, если все участники полностью вакцинированы. Подобные правила применяются к фитнес-залам, бассейнам, спортивным соревнованиям в помещениях и крытым площадкам.

Применение масок больше не будет обязательным в офисах, где есть максимум пять человек, которые полностью вакцинированы, добавили представители власти.