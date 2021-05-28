Греція збудує два закриті об'єкти для мігрантів замість таборів на островах

Греція оголосила тендер на будівництво двох об'єктів закритого типу замість таборів для мігрантів на своїх островах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд наприкінці 2019 року вперше оголосив про свій план перемістити прохачів притулку в закриті центри тимчасового утримання в рамках більш жорсткої політики управління потоками мігрантів.

Нові об'єкти на островах Лесбос і Хіос будуть завершені протягом восьми місяців, йдеться в заяві Міністерства міграції, яке оголосило тендер у п'ятницю.

Міністерство заявило, що так звані "закриті контрольовані структури" поліпшать умови життя прохачів притулку та зменшать тягар міграційної кризи для місцевих громад.

Однак раніше в цьому місяці комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович написала грецьким міністрам листа, в якому закликала їх переглянути закритий характер об'єктів.

"Я стурбована тим, що це призведе до великомасштабного і тривалого позбавлення волі... що дуже згубно позначиться на їх психічному здоров'ї, особливо на дітях", - написала Міятович.

Табори мігрантів були створені попереднім урядом на п'яти островах неподалік Туреччини з метою швидкого виявлення осіб, які шукають притулку, та управління величезним потоком прибулих, в основному з Сирії, Іраку та Афганістану.

У них не було особливих успіхів в управлінні чисельністю, і вони швидко виросли у два-три рази більше, ніж їхня місткість. Табори на Лесбосі і Хіосі мають дуже погані умови для життя.

Уряд заявив, що в цьому місяці кількість прохачів притулку на островах впала нижче 10 тисяч, вперше з моменту початку європейської міграційної кризи у 2015 році, в порівнянні з майже 20 тисячами людей в найгірший момент у листопаді 2018 року.

Спочатку табори були розраховані на розміщення близько 6000 осіб.