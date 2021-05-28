Греция построит два закрытых объекта для мигрантов вместо лагерей на островах
Греция объявила тендер на строительство двух объектов закрытого типа вместо лагерей для мигрантов на своих островах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Правительство в конце 2019 года впервые объявило о своем плане переместить просителей убежища в закрытые центры временного содержания в рамках более жесткой политики управления потоками мигрантов.
Новые объекты на островах Лесбос и Хиос будут завершены в течение восьми месяцев, говорится в заявлении Министерства миграции, которое объявило тендер в пятницу.
Министерство заявило, что так называемые "закрытые контролируемые структуры" улучшат условия жизни просителей убежища и уменьшат бремя миграционного кризиса для местных общин.
Однако ранее в этом месяце комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала греческим министрам письмо, в котором призвала их пересмотреть закрытый характер объектов.
"Я обеспокоена тем, что это приведет к крупномасштабному и длительному лишению свободы... очень пагубно скажется на их психическом здоровье, особенно на детях", - написала Миятович.
Лагеря мигрантов были созданы предыдущим правительством на пяти островах недалеко от Турции для быстрого выявления лиц, ищущих убежища, и управления огромным потоком прибывших, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.
У них не было особых успехов в управлении численностью, и они быстро выросли в два-три раза больше запланированной вместимости. В лагерях на Лесбосе и Хиосе - очень плохие условия для жизни.
Правительство заявило, что в этом месяце количество просителей убежища на островах упала ниже 10 000, впервые с момента начала европейского миграционного кризиса в 2015 году, по сравнению с почти 20 тысячами людей в худший момент в ноябре 2018 года.
Сначала лагеря были рассчитаны на размещение около 6000 человек.