У Білорусі порушили кримінальну справу проти мера Риги і глави МЗС Латвії

Генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу у зв'язку з інцидентом з держпрапором Білорусі в Ризі, який замінили на біло-червоно-білий стяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БЕЛТА.

"Розглянувши поширені в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі, генеральний прокурор Андрій Швед порушив відносно мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича кримінальну справу за вчинення ними умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі за ознакою національної приналежності, по ч.3 ст.130 Кримінального кодексу Білорусі ", - розповіли в Генпрокуратурі.

Злочинні дії, на думку Генпрокуратури Білорусі, проявилися в публічному знятті і заміні символу суверенної Білорусі - державного прапора, встановленого в центрі Риги в зв'язку з участю національної команди в чемпіонаті світу з хокею, на біло-червоно-білий стяг.

У відомстві вважають, що така наруга над державною символікою принизила національну гідність білорусів.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.