В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге, который заменили на бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

"Рассмотрев распространены в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщение о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на разжигание национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси ", - рассказали в Генпрокуратуре.

Преступные действия, по мнению Генпрокуратуры Беларуси, проявились в публичном снятии и замене символа суверенной Беларуси - государственного флага, установленного в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг.

В ведомстве считают, что такое надругательство над государственной символикой унизила национальное достоинство белорусов.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов в нормализации отношений.