Британія думає зробити вакцинацію обов’язковою для медпрацівників

Британський уряд думає про те, щоб зробити вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою для медичних працівників.

Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У такий спосіб уряд хоче зупинити поширення вірусу в лікарнях, пояснив міністр.

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"Кожен відповідальний уряд зобов'язаний провести дебати, подумати про те, як ми будемо захищати найбільш вразливих, переконавшись, що ті, хто піклується про них, вакциновані", - сказав він Sky News.

"Для цього є прецедент: хірурги роблять щеплення від гепатиту B. Так що це те, про що ми абсолютно серйозно думаємо", - додав міністр.

Люди, старші за 30 років, тепер мають право на вакцинацію в Англії.

Близько 39 мільйонів людей були вакциновані першою дозою в Британії, в той час як майже 25 мільйонів отримали обидві дози.

Людям у віці 39 років і молодшим, а також вагітним жінкам пропонується вакцина Pfizer або Moderna відповідно до недавно оновлених рекомендацій.