Британия думает сделать вакцинацию обязательной для медработников

Британское правительство думает о том, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для медицинских работников.

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Таким образом правительство хочет остановить распространение вируса в больницах, пояснил министр.

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"Каждое ответственное правительство обязано провести дебаты, подумать о том, как мы будем защищать наиболее уязвимых, убедившись, что те, кто заботится о них, вакцинированы", - сказал он Sky News.

"Для этого есть прецедент: хирурги делают прививки от гепатита B. Так что это то, о чем мы совершенно серьезно думаем", - добавил министр.

Люди старше 30 лет теперь имеют право на вакцинацию в Англии.

Около 39 млн человек были вакцинированы первой дозой в Великобритании, в то время как почти 25 млн получили обе дозы.

Людям в возрасте 39 лет и моложе, а также беременным женщинам предлагается вакцина Pfizer или Moderna в соответствии с недавно обновленными рекомендациями.