Ердоган анонсував початок будівництва каналу "Стамбул" на кінець червня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спорудження нового великого каналу "Стамбул" почнеться з кінця червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Канал створить штучний водний шлях між Чорним і Мармуровим морем, щоб зменшити навантаження на Босфор. Його довжина має скласти 45 кілометрів, а пропускна здатність становитиме 160 суден за день. Через нього має бути споруджено 6 мостів.

Вартість робіт оцінюють у 75 млрд лір - близько 8,8 млрд доларів США.

Ердоган зазначив, що проєкт збільшить стратегічне та географічне значення Стамбула.

"Декому цей проєкт не подобається - і нехай не подобається. Ми продовжимо його втілювати", - заявив президент.

Раніше Ердоган заявив, що на новий канал не поширюватиметься конвенція Монтре про режим проток Босфор і Дарданелли.

Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, врегульовує питання контролю над протоками Босфор і Дарданелли та їхнього використання торговими кораблями інших країн.