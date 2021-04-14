Ердоган заявив, що на канал "Стамбул" не поширюватиметься конвенція по Босфору

На новий канал "Стамбул", який планує збудувати Туреччина, не поширюватиметься конвенція Монтре про режим проток Босфор і Дарданелли.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

"Проєкт канал "Стамбул", який не має нічого спільного з Конвенцією Монтре, принесе Туреччині більший комфорт і мир", - сказав Ердоган, маючи на увазі угоду про турецькі протоки 1936 року.

"Ми проводимо роботу, завдяки якій ми повною мірою встановимо власну незалежність, власний суверенітет", - додав він.

Ердоган заявив, що завдяки проєкту Стамбул досягне великого багатства, і Босфор - одна з двох турецьких проток – буде розвантажений з точку зору екологічних проблем.

Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, врегульовує питання контролю над протоками Босфор і Дарданелли та їхнього використання торговими кораблями інших країн.

Конвенція дає Туреччині контроль над ними у межах її кордонів та гарантує доступ для цивільних суден у мирний час, та допускає обмеження доступу військових кораблів.

Режим проходу для військових кораблів чорноморських і нечорноморських держав різниться. За умови попереднього повідомлення влади Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу.

Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження за класом і тоннажем.