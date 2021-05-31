Эрдоган анонсировал начало строительства канала "Стамбул" на конец июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство нового большого канала "Стамбул" начнется с конца июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Канал создаст искусственный водный путь между Черным и Мраморным морем, чтобы уменьшить нагрузку на Босфор. Его длина должна составить 45 километров, а пропускная способность составит 160 машин в день. Через него должно быть построено шесть мостов.

Стоимость работ оценивается в 75 млрд лир - около 8,8 млрд долларов США.

Эрдоган отметил, что проект увеличит стратегическое и географическое значение Стамбула.

"Некоторым этот проект не нравится - пусть не нравится. Мы продолжим его воплощать", - заявил президент.

Ранее Эрдоган заявил, что новый канал не будет распространяться конвенция Монтре о режиме проливов Босфор и Дарданеллы.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы и их использование торговыми кораблями других стран.