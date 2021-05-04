В Іспанії у квітні кількість смертей від коронавірусу впала до найнижчого рівня з вересня

В Іспанії загальна кількість померлих коронахворих за квітень виявилась найнижчою за останні 6 місяців - найменшою з вересня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За місяць в країні зареєстрували 2757 смертей від коронавірусу. При цьому, порівняно з березнем, щоденна кількість померлих в середньому знизилася з 200 до 90. Хоча цифри ще можуть уточнити, тенденція до покращення вже очевидна.

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"Ризик поширення вірусу залишається підвищеним, але більшість людей із найвразливіших груп вже захищені завдяки вакцинації. Також ми бачимо спадання кількості госпіталізацій серед людей старшого віку - вони, якщо хворіють із симптомами, хворіють у легкій формі. Вакцинація стала великим кроком вперед", - коментує професор Хосе Луїс Альфонсо з Університету Валенсії.

"Виглядає, що ми вже трохи ближче до завершення (епідемії)... Вже не раз, щойно ми починали вважати, що ситуація змінилась на краще, реальність виявлялась інакшою. Проте немає сумніву, що щараз ми рухаємося правильним шляхом, - зазначає Елена Ванесса Мартінес, президент Іспанської спілки епідеміологів (SEE).

Більшість експертів сходяться на думці, що цього разу країна - завдяки вакцинації - не повторить минулорічний сценарій, коли після зовсім незначної кількості хворих влітку восени настала потужна "друга хвиля".

За квітень в країні зробили близько 8 млн щеплень. За останніми даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, на цей час в Іспанії першою дозою щеплені 29,4% дорослого населення, а захист обома дозами вакцини отримали вже 11,2% дорослих.

Водночас, у багатьох експертів викликають побоювання нові штами коронавірусу, які залишають невизначеність з приводу подальшої ефективності вакцин.