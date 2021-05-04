В Испании в апреле число смертей от коронавируса упало до самого низкого уровня с сентября

В Испании общее количество умерших больных с коронавирусом за апрель оказалось самым низким за последние 6 месяцев - наименьшим с сентября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За месяц в стране зарегистрировали 2757 смертей от коронавируса. При этом, по сравнению с мартом, ежедневное число умерших в среднем снизилось с 200 до 90. Хотя цифры еще могут уточнить, тенденция к улучшению уже очевидна.

"Риск распространения вируса остается повышенным, но большинство людей из наиболее уязвимых групп уже защищены благодаря вакцинации. Также мы видим падение количества госпитализаций среди людей старшего возраста - они, если болеют с симптомами, болеют в легкой форме. Вакцинация стала большим шагом вперед", - комментирует профессор Хосе Луис Альфонсо из Университета Валенсии.

"Похоже, что мы уже немного ближе к завершению (эпидемии) ... Уже не раз, как только мы начинали считать, что ситуация изменилась к лучшему, реальность оказывалась иной. Однако нет сомнения, что сейчас мы движемся правильным путем", - отмечает Елена Ванесса Мартинес, президент Испанского союза эпидемиологов (SEE).

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на этот раз страна - благодаря вакцинации - не повторит прошлогодний сценарий, когда после совсем небольшого числа больных летом осенью началась мощная "вторая волна".

За апрель в стране сделали около 8 млн прививок. По последним данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время в Испании первой дозой привиты 29,4% взрослого населения, а защиту обеими дозами вакцины получили уже 11,2% взрослых.

В то же время, у многих экспертов вызывают опасения новые штаммы коронавируса, которые оставляют неопределенность по поводу дальнейшей эффективности вакцин.