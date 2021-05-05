Байден "сподівається і очікує" на зустріч з Путіним влітку

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що "сподівається і очікує" на зустріч зі своїм російським колегою під час запланованого в червні візиту до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми працюємо над цим", - сказав Байден в Білому домі, припускаючи, що запропоновані ним переговори на вищому рівні з президентом Росії Владіміром Путіним можуть відбутися в середині наступного місяця, коли він буде в Європі з метою відновлення трансатлантичних зв'язків у своїй першій закордонній поїздці на посаді президента.

Поїздка Байдена наразі включає зупинки на саміті Групи семи в Англії та самітах НАТО та ЄС у Брюсселі. Ці саміти триватимуть з 11 по 14 червня.

За даними чиновників, зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться після цих самітів, оскільки Байден волів би провести консультації із західними лідерами, перш ніж сісти за стіл з Путіним.

У п'ятницю радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вранці розмовляв із російським колегою, але деталі саміту, як-от час і місце, не були встановлені.

"Ми намагаємось скласти плани щодо саміту цього літа в третій країні Європи. Жодна дата не визначена, місцезнаходження не встановлено. Але це активно обговорюється", - сказав Салліван.

Як повідомлялося, у США сенатори обох партій загалом схвалюють ідею проведення саміту між президентом Байденом та російським лідером Владіміром Путіним, але виступають проти будь-якого перезавантаження відносин між Вашингтоном та Москвою.