Байден "надеется и ожидает" встречи с Путиным летом

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что "надеется и ожидает" встречи со своим российским коллегой во время запланированного в июне визита в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы работаем над этим", - сказал Байден в Белом доме, предполагая, что предложенные им переговоры на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным могут состояться в середине следующего месяца, когда он будет в Европе с целью восстановления трансатлантических связей в своей первой зарубежной поездке на посту президента.

Поездка Байдена пока включая остановки на саммите Группы семи в Англии и саммитах НАТО и ЕС в Брюсселе. Эти саммиты будут проходить с 11 по 14 июня.

По данным чиновников, встреча с Путиным, скорее всего, состоится после этих саммитов, поскольку Байден предпочел бы провести консультации с западными лидерами, прежде чем сесть за стол с Путиным.

В пятницу советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что утром разговаривал с российским коллегой, но детали саммита, например время и место, не были установлены.

"Мы пытаемся составить планы саммита этим летом в третьей стране Европы. Ни одна дата не определена, местонахождение не установлено. Но это активно обсуждается", - сказал Салливан.

Как сообщалось, в США сенаторы обеих партий в целом одобряют идею проведения саммита между президентом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, но выступают против любого перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.