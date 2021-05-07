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Британцям молодше 40 років запропонують альтернативну вакцину замість AstraZeneca

П'ятниця, 7 травня 2021, 16:59

Більшості дорослих британців у віці до 40 років буде надана альтернатива вакцині Oxford-AstraZeneca через рідкісні випадки утворення тромбів після отримання цього препарату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Регулюючий орган Великої Британії з безпеки лікарських засобів заявив, що було 242 випадків з тромбами і 49 смертей, при цьому було введено 28,5 мільйона доз вакцини.

Але ризик трохи вище в молодших вікових групах. На рішення також вплинули низький рівень випадків коронавірусу і доступність альтернативних вакцин, в тому числі Pfizer і Moderna.

Професор Вей Шен Лім з Об'єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI) сказав, що вони надають "високий пріоритет безпеці", і він очікує, що цей крок "підвищить довіру" до програми вакцинації.

За оцінками, імунізація вже врятувала 10 000 життів у Британії.

"Оскільки показники Covid-19 продовжують перебувати під контролем, ми рекомендуємо дорослим у віці від 18 до 39 років без супутніх захворювань запропонувати альтернативу вакцині Oxford-AstraZeneca, якщо така є, і якщо вона не викликає затримки з вакцинацією", - сказав Лім.

Ризик утворення тромбу становить приблизно один на 100 000 для людей у ​​віці від 40 років, але підвищується до одного з 60 000 для людей у ​​віці від 30 років.

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Вакцини Велика Британія
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