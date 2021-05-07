Британцам моложе 40 лет предложат альтернативную вакцину вместо AstraZeneca

Большинству взрослых британцев в возрасте до 40 лет будет предоставлена альтернатива вакцине Oxford-AstraZeneca из-за редких случаев образования тромбов после получения этого препарата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Регулирующий орган Великобритании по безопасности лекарственных средств заявил, что было 242 случаев с тромбами и 49 смертей, при этом было введено 28,5 миллиона доз вакцины.

Но риск немного выше в более молодых возрастных группах. На решение также повлияли низкий уровень случаев коронавируса и доступность альтернативных вакцин.

Это решение стало возможным благодаря поставкам альтернативных вакцин, в том числе Pfizer и Moderna.

Профессор Вей Шен Лим из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) сказал, что они придают "высокий приоритет безопасности", и он ожидал, что этот шаг "повысит доверие" к программе вакцинации.

По оценкам, иммунизация уже спасла 10 000 жизней в Великобритании.

"Поскольку показатели Covid-19 продолжают находиться под контролем, мы рекомендуем взрослым в возрасте от 18 до 39 лет без сопутствующих заболеваний предложить альтернативу вакцине Oxford-AstraZeneca, если таковая имеется, и если она не вызывает задержки с вакцинацией", - сказал Лим.

Риск образования тромба составляет примерно один на 100 000 для людей в возрасте от 40 лет, но повышается до одного из 60 000 для людей в возрасте от 30 лет.