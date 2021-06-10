Хакери атакували пошту і соцмережі глави канцелярії прем’єра Польщі

Глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що хакери зламали його приватну електронну пошту і отримали доступ до соцмереж з метою дезінформаційної кампанії.

Про це Дворчик розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, хакери також отримали доступ до електронної скриньки його дружини і їхніх соцмереж. Водночас він запевнив, що об’єктом атаки хакерів не стала "жодна інформація, яка є секретною, службовою або цілком таємною".

Дворчик наголосив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в Facebook нібито про викрадення таємних документів, які "можуть бути використані для нанесення шкоди національній безпеці Польщі, а також можуть бути використані як доказ ймовірного втручання Польщі у внутрішні справи Білорусі", є сфальсифікованим.

Він зазначив, що сприймає атаку як частину дезінформаційних дій.

"З огляду на, що інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram, і на той факт, що мені заборонили в'їзд до Білорусі і Росії протягом 11 років як людині, яка активно підтримує демократичні зміни в колишньому СРСР, я розглядаю цей напад як один з елементів широкомасштабної дезінформаційної діяльності, яка містить фальсифіковану та маніпульованість інформацію", - заявив Дворчик.

"З упевненістю можна сказати, що метою цього типу кібератаки є дезінформація, тому відповідні спецслужби Республіки Польща проводять усі необхідні роз'яснювальні заходи", - додав він.