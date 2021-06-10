Мішель: Росія стане однією з головних тем зустрічі лідерів держав G7

За словами глави Євроради Шарля Мішеля, Росія стане однією з головних тем зустрічі лідерів країн "Групи семи" цими вихідними в Британії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Мішель заявив на брифінгу в четвер.

"Росія буде однією з головних тем. Партнери G7 мають спільні погляди на руйнівні дії Росії. ЄС засуджує незаконні провокативні і руйнівні дії Росії проти Євросоюзу, його держав-членів та за межами ЄС. Я наголосив на цьому у телефонній розмові президенту Путіну цього тижня", - сказав Мішель.

Він окремо підкреслив, що ЄС вважає Росію стороною конфлікту у війні на Донбасі.

"Щодо конфлікту у східній Україні, я повторюсь, ми не розглядаємо Росію як посередника, а як частину конфлікту", - сказав Мішель.

Він додав, що ЄС не визнаємо і не буде визнавати незаконну анексію Криму.

Перша особиста зустріч лідерів найбільших розвинутих економік майже за два роки відбудеться у Корнуоллі на краю південно-західної Англії 11-13 червня, з акцентом на пандемію COVID-19 та зміну клімату.

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