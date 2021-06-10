Мишель: Россия станет одной из главных тем встречи лидеров G7

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Россия станет одной из главных тем встречи лидеров стран "Группы семи" в эти выходные в Великобритании.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Мишель заявил на брифинге в четверг.

"Россия будет одной из главных тем. Партнеры G7 имеют общие взгляды на разрушительные действия России. ЕС осуждает незаконные провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его государств-членов и за пределами ЕС. Я отметил это в телефонном разговоре с президентом Путиным на этой неделе", - сказал Мишель.

Он отдельно подчеркнул, что ЕС считает Россию стороной конфликта в войне на Донбассе.

"В конфликте в восточной Украине, я повторюсь, мы не рассматриваем Россию как посредника, а как часть конфликта", - сказал Мишель.

Он добавил, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма.

Первая личная встреча лидеров крупнейших развитых экономик почти за два года состоится в Корнуолле в юго-западной Англии 11-13 июня, с акцентом на пандемию COVID-19 и изменениях климата.

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