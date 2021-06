Президент Євроради у розмові з Путіним закликав припинити руйнівну поведінку

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефону розмову із президентом РФ Владіміром Путіним і закликав припинити руйнівну поведінку та заявив про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я передав повідомлення про єдність ЄС у своєму дзвінку з президентом Путіним. Тенденція до зниження у відносинах між ЄС та Росією може змінитися лише в тому випадку, якщо Росія припинить руйнівну поведінку", - написав Мішель у Twitter.

I conveyed a message of EU unity in my call with president Putin @KremlinRussia_E



The downwards trend in EU-Russia relations can only change if Russia stops disruptive behavior.



Fighting the pandemic and making effective vaccines available to everyone is a goal we discussed. pic.twitter.com/Rhw2B7xMHa