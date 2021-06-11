ЄС виплатить Вірменії 3 млн євро за відмову від назви "коньяк"

Уряд Вірменії схвалив фінансову угоду з Євросоюзом, яка передбачає надання Вірменії 3 млн євро в рамках процесу плавної відмови від географічного зазначення "коньяк" для вірменської алкогольної продукції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PanARMENIAN.net.

Передбачена угодою програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Її загальна вартість - 3 млн євро.

Відзначається, що мета фінансової угоди - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічного зазначення "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках.

Зокрема, реалізована з ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проєкт реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви "коньяк".

Нагадаємо, за Угодою про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася відмовитися від зареєстрвоаних географічних назв "коньяк" і "шампанське".

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

У січні 2020 року корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення та експорт "коньяку України" та "шампанського України", попри асоціацію з ЄС. В "Укрвинпромі" пояснили, що виноградно-виноробна галузь працює в умовах перехідного періоду, який діє до 1 січня 2026 року, тобто до цього часу залишається право використовувати назви "коньяк" та "шампанське".