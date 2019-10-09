Зеленський сказав "ні" українському "коньяку" і "шампанському"

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів, Закону "Про охорону прав на зазначення походження товарів", Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито".

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - сказано в повідомленні.

Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське. Наприклад, напій може називатися "коньяком", якщо він виготовлений у французькій провінції Cognac. Міцні напої інших країн, вироблені за подібною технологією, мають продаватися під назвою "бренді".

Під назвами "коньяк", "шампанське", "пармезан" тощо в Україні продаються товари, які виготовлені за межами традиційного місця походження цих продуктів. Тобто покупця вводять в оману. "Шампанське" правильно називати "ігристе вино".

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про вдосконалення правової охорони географічних зазначень 20 вересня.