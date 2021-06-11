ЕС выплатит Армении 3 млн евро за отказ от названия "коньяк"

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, которое предусматривает предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PanARMENIAN.net.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Ее общая стоимость - 3 млн евро.

Отмечается, что цель финансового соглашения - способствовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

В частности, реализована с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

Напомним, по Соглашению об ассоциации с ЕС Украина обязалась отказаться от зарегистрированных географических указаний "коньяк" и "шампанское".

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний", принятый парламентом.

В январе 2020 года корпорация "Укрвинпром" сообщила, что Украина продолжит изготовление и экспорт "коньяка Украины" и "шампанского Украины", несмотря на ассоциацию с ЕС. В "Укрвинпроме" объяснили, что виноградно-винодельческая отрасль работает в условиях переходного периода, который действует до 1 января 2026 года, то есть до этих пор остается право использовать названия "коньяк" и "шампанское".