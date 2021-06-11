У Франції майже не залишилося охочих щепитися вакциною AstraZeneca

У Франції останніми тижнями стрімко впала кількість щеплень першою дозою вакцини AstraZeneca від коронавірусу, вочевидь через те, що люди віддають перевагу іншим препаратам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані органів охорони здоров’я.

За останні 7 днів в країні зробили нею лише 15 тисяч щеплень першою дозою. Це найнижчий тижневий показник за увесь час використання вакцини в країні.

Темним бузковим позначено кількість щеплень першою дозою AstraZeneca

Втім, за кількістю використаних доз AstraZeneca поки залишається в країні на другому місці - нею зробили 5,5 млн щеплень.

Найчастіше французи віддають перевагу Pfizer-BioNTech, якою зробили загалом 31,2 млн щеплень.

На третьому місці Moderna (3,7 млн щеплень), і з початку травня її та Janssen обирають все частіше, ніж AstraZeneca.

З лютого 2021 року Франція отримала понад 8 мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Журналісти підрахували, що якщо загалом зробили близько 5,5 млн щеплень, то на складах досі залишаються 2,6 млн доз.

У Франції використання вакцини AstraZeneca обмежили, рекомендувавши її лише для людей від 55 років. Але все одно, за підрахунками журналістів, ще чимало старших людей не щеплені, і падіння попиту на AstraZeneca не можна пояснити тільки тим, що ця вікова група повністю провакцинована.

Проведене в кінці квітня опитування засвідчило, що довіряють вакцині AstraZeneca 31%, тоді як мають щодо неї сумніви - 54%, а 15% респондентів не визначилися з позицією.

Анонімний співрозмовник в уряді повідомив, що значна частка доз, які досі лежать на складах, буде використана для повторних щеплень, тому що чимало людей ще не завершили вакцинацію. Якщо ж на решту зберігатиметься настільки низький попит, їх можуть запропонувати міжнародному механізму COVAX.

Також, за його словами, в уряді розглядають можливість запропонувати вакцину всім охочим без попереднього запису, щоб підвищити інтерес до неї.