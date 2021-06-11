Во Франции почти не осталось желающих привиться вакциной AstraZeneca

Во Франции в последние недели стремительно упало количество прививок первой дозой вакцины AstraZeneca от коронавируса, очевидно, из-за того, что люди предпочитают другие препаратам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные органов здравоохранения.

За последние семь дней в стране сделали ею только 15 000 прививок первой дозой. Это самый низкий недельный показатель за все время использования вакцины в стране.

Темно-сиреневым обозначено количество прививок первой дозой AstraZeneca

Впрочем, по количеству использованных доз AstraZeneca пока остается в стране на втором месте - ею сделали 5,5 млн прививок.

Чаще всего французы предпочитают Pfizer-BioNTech, которой сделали вообще 31,2 млн прививок.

На третьем месте Moderna (3,7 млн прививок), и с начала мая ее и Janssen выбирают все чаще, чем AstraZeneca.

С февраля 2021 года Франция получила более 8 млн доз вакцины AstraZeneca. Журналисты подсчитали, что если в целом сделали около 5,5 млн прививок, то на складах до сих пор остаются 2,6 млн доз.

Во Франции использование вакцины AstraZeneca ограничили, рекомендовав ее только для людей от 55 лет. Но все равно, по подсчетам журналистов, еще немало пожилых людей не привиты, и падение спроса на AstraZeneca нельзя объяснить только тем, что эта возрастная группа полностью вакцинирована.

Проведенный в конце апреля опрос показал, что доверяют вакцине AstraZeneca 31%, тогда как сомневаются в ней - 54%, а 15% респондентов не определились с позицией.

Анонимный источник в правительстве сообщил, что значительная часть доз, которые до сих пор лежат на складах, будет использована для повторных прививок, потому что многие еще не завершили вакцинацию. Если же на остальные будет сохраняться столь низкий спрос, их могут предложить международному механизму COVAX.

Также, по его словам, в правительстве рассматривают возможность предложить вакцину всем желающим без предварительной записи, чтобы повысить интерес к ней.