Грета Тунберг після перерви у зв’язку з епідемією відновила протести під парламентом Швеції

Екоактивістка Грета Тунберг 11 червня повернулася з п’ятничним протестом під будівлю парламенту Швеції після того, як тривалий час не проводила фізичні акції у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Грета вийшла під будівлю з групкою інших протестувальників, у масці з логотипом "П’ятниці задля майбутнього" та зі слоганом "Шкільний страйк за клімат".

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture #MindTheGap#climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/Q5kvxVXkoS