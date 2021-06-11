Регулятор ЄС опублікував нові застереження щодо вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що вакцину AstraZeneca не варто пропонувати пацієнтам, які колись страждали від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів.

Про це в ЕМА повідомили 11 червня, пише "Європейська правда".

"Комітет з безпечності препаратів PRAC дійшов висновку, що людям, які раніше мали синдром підвищеної проникності стінки капілярів (capillary leak syndrome), не можна пропонувати вакцину Vaxzevria (офіційна назва ковід-вакцини AstraZeneca. - Ред.). Комітет також дійшов висновку, що синдром підвищеної проникності стінки капілярів варто вказати в інформації про препарат як новий побічний ефект вакцини, та повідомити про цей ризик медиків і пацієнтів", - зазначають у заяві.

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Комітет здійснив ретельний огляд 6 випадків розвитку такого синдрому у пацієнтів, які отримали щеплення вакциною Vaxzevria. Більшість із них сталися серед жінок протягом 4 днів після вакцинації, і з них три раніше страждали від такого розладу. Одна пацієнтка у підсумку померла.

Регулятор водночас звертає увагу, що йдеться про вкрай рідкісні випадки - на 27 травня у країнах ЄС, Європейської економічної зони та Британії зробили понад 78 млн щеплень вакциною AstraZeneca.

Синдром призводить до набрякання рук і ніг, низького тиску, згущення крові та низького рівня білку-альбуміну.

"Медики повинні бути обізнані про ознаки і симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, в яких його діагностували раніше. Люди, вакциновані препаратом Vaxzevria, повинні негайно звернутися за допомогою, якщо помітять швидке набрякання рук і ніг або збільшення ваги у перші дні після вакцинації. Симптоми можуть супроводжуватися запамороченням, внаслідок низького тиску", - зазначається у тексті.

Комітет продовжить відстежувати випадки такого синдрому у щеплених пацієнтів та за потреби надасть додаткові рекомендації.

Регулятор також звернувся до компанії AstraZeneca за додатковою інформацією щодо можливого механізму, що призводить до розвитку такого синдрому після щеплення.

Нагадаємо, 7 квітня Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів має бути внесене до списку дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Водночас регулятор наголосив, що поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів.

Детальніше на цю тему - у статтях Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини,

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