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Україна відкриє ще одне генконсульство у США

Неділя, 13 червня 2021, 12:01

Україна відкриє генеральне консульство в Г’юстоні в американському штаті Техас.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США, пише "Європейська правда".

"Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття генерального консульства України у місті Г’юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США", - йдеться у повідомленні посольства в Facebook.

У дипмісії наголосили, що південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.

За даними МЗС, нині у США працюють три генконсульства України: у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Чикаго.

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