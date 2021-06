Глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя, щоб оцінити безпекову ситуацію в Азовському морі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде в рамках робочого візиту в Україну прибула до Маріуполя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінде написала у Twitter.

"В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

At Azov Sea port of #Mariupol, taking stock of the regional security situation following recent tensions. #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected in line with international law and @OSCE commitments. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/AulxXs7uIK