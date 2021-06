Глава ОБСЕ приехала в Мариуполь, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в Азовском море

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде в рамках рабочего визита в Украину прибыла в Мариуполь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Линде написала в Twitter.

"В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - говорится в сообщении.

At Azov Sea port of #Mariupol, taking stock of the regional security situation following recent tensions. #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected in line with international law and @OSCE commitments. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/AulxXs7uIK