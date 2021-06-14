Литва попросила Байдена про більшу військову присутність США в регіоні

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок обговорив з президентом США Джо Байденом можливість збільшити військову присутність США в регіоні.

Про це повідомило відомство президента Литви за підсумками зустрічі Байдена з лідерами країн Балтії, пише "Європейська правда".

У розмові з Байденом Гітанас Науседа підкреслив життєво важливе значення військової присутності США в країнах Балтії.

За словами президента Науседи, участь США в зміцненні регіональної безпеки і оборони є найбільш важливим фактором для стримування Росії, тому країни Балтії прагнуть і будуть прагнути до ще більшої участі Сполучених Штатів в забезпеченні безпеки і стабільності в регіоні.

"Наша мета - посилити військову присутність США в Литві та країнах Балтії, оскільки це було б найкращим і найбільш важливим висловленням уваги до безпеки нашого регіону", - додав Науседа.

Як розповів Науседа, США розуміють загрози для країн Балтії, їм добре знайома все більш агресивна поведінка Росії і прагнення інтегрувати Білорусь до військових структур РФ.

"Ми почули запевнення, що США бачать наш регіон як регіон стратегічної важливості для Альянсу, в якому слід прагнути до стримування і зміцнення оборони", - сказав литовський президент.

Як повідомлялося, Науседа, прибувши на саміт НАТО у Брюсселі, заявив, що Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Водночас не очікується, що саміт НАТО назве дати щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства в Альянсі.