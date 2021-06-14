Президент Литви: НАТО має дотриматися обіцянок Україні та Грузії

Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа по прибуттю на саміт НАТО у Брюсселі.

"Обіцянки, які ми дали Україні та Грузії, мають буди збережені. Нагадаю, що ми дали обіцянки на саміті у Бухаресті в 2008 році щодо перспектив членства", - сказав Науседа.

Він також заявив, що сьогоднішній саміт має розглянути не тільки загрози, що йдуть від Росії, але і від Білорусі.

"Саміт проходить дуже вчасно, адже ми бачимо різні загрози. Я представляю одну з балтійських країн, які бачать різні загрози зі сходу, які йдуть від Росії, а останнім часом і з Білорусі. Ми хочемо обговорити колективну безпеку, для якої потрібні більші фінансові можливості, які ми обговоримо в рамках стратегії-2030", - сказав Науседа.

Литовський президент наголосив, що білоруський режим стає реальною загрозою. "Ми бачимо намагання Росії проковтнути цю країну, створити плацдарм. Білорусь втрачає останні ознаки незалежності і єдність критично важлива для НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

Водночас заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі немає згоди про ПДЧ для України.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?"

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