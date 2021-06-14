Байден заявив, що захист Європи є священним обов'язком для США

Президент США Джо Байден заявив у понеділок союзникам по НАТО, що оборона Європи, Туреччини та Канади є "священним обов'язком" для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Стаття п'ята - це священне зобов'язання", - сказав Байден, маючи на увазі обіцянку трансатлантичного альянсу щодо колективного захисту.

"Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут", - додав він.

"НАТО є для нас критично важливим", - сказав Байден, який прагне виправити зв'язки після зневаги до Альянсу, яку демонстрував його попередник Дональд Трамп.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би від президента США Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Однак, як очікується, лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.