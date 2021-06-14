Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу

Зеленський хоче від Байдена чітке "так" або "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників "паспортів вакцинації"

Саміт НАТО не назве жодних дат стосовно розширення Альянсу – Столтенберг






Байден заявив, що захист Європи є священним обов'язком для США

Понеділок, 14 червня 2021, 16:57

Президент США Джо Байден заявив у понеділок союзникам по НАТО, що оборона Європи, Туреччини та Канади є "священним обов'язком" для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Стаття п'ята - це священне зобов'язання", - сказав Байден, маючи на увазі обіцянку трансатлантичного альянсу щодо колективного захисту.

"Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут", - додав він.

"НАТО є для нас критично важливим", - сказав Байден, який прагне виправити зв'язки після зневаги до Альянсу, яку демонстрував його попередник Дональд Трамп.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би від президента США Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Однак, як очікується, лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден Саміт НАТО
powered by lun.ua