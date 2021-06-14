Зеленський хоче від Байдена чітке "так" або "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би від президента США Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він сказав в спільному інтерв’ю Reuters, Associated Press та Agence France-Presse, повідомляє "Європейська правда".

"Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України", - пише Reuters.

Він також заявив, що США повинні надати економічну підтримку Україні.

Як повідомлялось, лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.

Президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на саміт НАТО у Брюсселі, заявив, що Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Нагадаємо, новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

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