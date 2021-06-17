У ЄС сумніваються, що Johnson & Johnson виконає план з постачання вакцин

Американська компанія Johnson & Johnson навряд чи зможе виконати план поставок вакцини від коронавірусу за контрактом з Євросоюзом у другому кварталі.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань охорони здоров'я Штефан Де Кірсмахер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) минулого тижня заявило, що дози J&J, надіслані до Європи з фабрики Emergent у США, не будуть використовуватись в якості запобіжного заходу після випадку забруднення речовинами, що використовуються для AstraZeneca, які також виготовляються на цій фабриці.

EMA заявило, що після цього рішення в блоці було заборонено використовувати 17 мільйонів доз.

"Після відхилення цих партій, як очікується, компанія не зможе доставити 55 мільйонів доз до кінця цього кварталу", - заявив Де Кірсмахер.

ЄС замовив у J&J загалом 200 мільйонів доз, з яких 55 мільйонів мали бути доставлені до кінця червня. Наразі компанія поставила близько 12 мільйонів дох вакцини, з яких введено лише близько половини.

Незважаючи на можливі затримки, речник заявив, що ЄС залишається на шляху до досягнення своєї мети щодо імунізації 70% дорослого населення цього літа.

Нагадаємо, схвалення Євросоюзом російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" буде відкладено, оскільки минув термін подачі даних щодо препарату.